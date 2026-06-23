电子门锁危机｜陌生男深夜5分钟撞中密码 重庆独居女幸靠一招保平安｜有片

重庆一名独居女子日前经历一场午夜惊魂。有陌生男子于凌晨时分在其家门前反复尝试破解智能门锁，持续长达五分钟，期间门锁更一度响起「密码正确」的提示音。所幸女事主睡前已将大门反锁，成功阻挡对方进入，最终出言警告「再不走即报警」后，可疑男子才离去。

反锁成救命关键

事发于6月19日凌晨约2时，向女士透过家中的可视门铃发现，一名陌生男子正在门外反复输入密码，整个过程持续约五分钟。其后门锁系统一度传来密码输入正确的提示音。

陌生男深夜狂试5分钟，撞中门锁密码。

所幸向女士睡前已习惯性地将大门反锁，即使对方成功解锁电子锁（智能门锁），门亦无法从外打开，成功阻止了对方入屋。她随即透过可视门铃警告对方，若不离开便立即报警，对方始离去。

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如何防范？

综合专家建议及事件教训，可从以下几方面加强防范：

养成反锁习惯：睡前或外出前务必将大门反锁，这是阻止不法分子通过技术开锁的最直接有效防线，亦是向女士在今次事件中得以脱险的关键。

提升防范意识：独居者应避免在社交媒体过度暴露作息与居住状况。如遇可疑情况，应像向女士一样保持镇定，明确警告对方，并第一时间报警。

善用智能安防设备：可视门铃、智能门锁等设备具有威慑及监察作用。惟安装时应注意拍摄范围，避免侵犯邻居私隐，调整角度使其仅记录自家门前范围，以免引发争议。