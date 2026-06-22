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深圳政协原主席戴北方被指对抗组织审查　遭开除党籍

即时中国
更新时间：11:59 2026-06-22 HKT
发布时间：11:59 2026-06-22 HKT

中央纪委国家监委网站消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对深圳市政协原党组书记、主席戴北方严重违纪违法问题进行立案审查调查。

相关新闻：深圳市政协原主席戴北方 涉严重违纪违法受查

经查，戴北方丧失理想信念，忘却初心使命，对组织不忠诚不老实，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规收受礼品、接受宴请；违反组织原则，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益；廉洁底线失守，利用职权为亲属谋取利益；家风不正，对家人失管失教；目无法纪，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

戴北方严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予戴北方开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

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