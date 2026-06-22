大马女子指中国人不洗澡 惹众怒后道歉：冲动做出错误反应
更新时间：13:01 2026-06-22 HKT
发布时间：13:01 2026-06-22 HKT
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一名马来西亚女子早前到内地旅游期间，于网上发布涉及「中国人不洗澡、很臭」等歧视性言论的影片，随即引发两地网民的强烈谴责。该名女子日前公开道歉，承认自己行为过火，并表示愿意为相关言论承担一切责任。
中国侨网及马来西亚《中国报》报道指出，涉事女子诺阿希金（Nur Asyiqin Mohd Dalil）早前在内地度假时拍摄影片，期间故意在镜头前捂住鼻子，讽刺当地人「很臭」，更嘲笑「中国人不洗澡」。影片曝光后迅速引发网民愤怒，大批网民批评其言行极具冒犯性与歧视意味。
在排山倒海批评声下，诺阿希金最终在TikTok帐号发布道歉声明表示，自己在15日到中国度假时，因为一时冲动做出错误反应，愿意为影片引起的不适承担全部责任，并澄清自己当时绝非刻意安排或策划，也无意去侮辱、羞辱或挑起任何跨国冲突。
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