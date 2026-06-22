中国观察︱特朗普料成首位访粤美国总统

上月访华的美国总统特朗普日前透露，今年将再赴中国参加大型会议，虽未明确提及是甚么会议，但外界普遍相信就是11月中旬在广东深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会。若特朗普成行，将改写中美数十年外交纪录，成为首位到访广东的在任美国总统。

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从1972年尼克逊破冰访华开始，历任美国总统在中国的足迹，集中于北京、上海两大城市。此外，西安作为中国「十三朝古都」，也受到美国总统的青睐，列根、克林顿、乔治布殊任内都曾到访。1998年，克林顿访华时，还去了「山水甲天下」的桂林。2016年，浙江杭州主办二十国集团（G20）峰会，奥巴马成为座上宾，但从未有美国总统在任内访问过广东。特朗普很可能填补这个空白。

近年的APEC峰会，特朗普并非每次赴会，像去年就缺席了韩国庆州峰会。如果他真的参加深圳APEC，最大动因当然是延续中美元首外交。外界预期今年可能有多达4次「习特会」，创中美交往史上的新纪录。

广东省已连续37年蝉联全国经济一哥，是中国对外开放前沿、中美经贸核心枢纽。珠三角集聚大量对美进出口企业，深度绑定中美供应链，特朗普此行可直观两国产业合作基本面，为关税、市场准入等双边磋商获取一线参考。

美封杀华为中兴 总部均在深圳

数十年前，深圳仅是边陲小镇，如今是国家科创中心。华为、中兴两家被美国全方位封锁的中国科企便扎根于深圳。不过，历经多轮极限打压，华为屹立不倒，高端手机、AI晶片更已重回市场主赛道；中兴深耕5G与算力，继续在全球通信基建站稳脚跟。

或许特朗普不会亲自去参访华为、中兴，但此行可让他看看：单边封锁挡不住中国自主创新浪潮，依靠打压遏制他国科技崛起的策略，最终只会倒逼产业自立自强，这也是本届深圳APEC要向全球清楚展示的主题：开放、创新、合作。

纪晓华