商务部：10家美国实体列入出口管制管控名单

商务部消息，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将艾维奥克斯公司等10家美国实体列入出口管制管控名单，并采取以下措施：

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一、禁止出口经营者对上述10家实体出口两用物项，禁止任何国家和地区的组织和个人将原产于中国的两用物项转移或提供给上述实体；正在开展的相关出口活动应当立即停止。

二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。

本公告自公布之日起正式实施。



10家公司包括：

艾维奥克斯公司（Aveox, Inc.）

红猫控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）

蒂尔无人机公司（Teal Drones, Inc.）

美国IMSAR公司（IMSAR, LLC）

杰亚机器人公司（Jaia Robotics, Inc.）

鲍尔航空航天技术公司（Ball Aerospace & Technologies Corp.）

奥什科什防务公司（Oshkosh Defense, LLC）

L3哈里斯海事服务公司（L3Harris Maritime Services, Inc.）

芒廷帕斯材料公司（MP Materials Corp.）

美国稀土公司（USA Rare Earth, Inc.）



此外，财政部亦宣布，即时开始在政府采购活动中对46家美国企业采取相关措施，当中包括采购人在政府采购活动中，不得采购46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

美国国防部本月8日更新「中国军事企业清单」（亦称1260H清单），包括：阿里巴巴、比亚迪、百度、药明康德、京东方等多家知名企业均在列，共计188家，涵盖电子、航太、无人机、汽车制造、生技医疗等。该清单无立即制裁效果，但美国国防部不得与名单上企业进行往来或商业合作。