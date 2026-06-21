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广东阳江观潮童遭冲走 游客联手浪中抢人惊险画面曝光︱有片

即时中国
更新时间：21:34 2026-06-21 HKT
发布时间：21:34 2026-06-21 HKT

广东有儿童在海边观浪时被冲出护栏，幸被多名游客及时捉著，男童才未被大浪卷入海。

救人者问「谁家的小孩」

广东阳江东平镇一个观景堤坝常有民众前往看海观浪。网上近日热传一条影片，显示19日有多名包括孩童在内的游客，在堤坝观赏涨潮，大浪涌上岸，将观浪民众打得全身湿透，部份孩童要用手拉著护拦稳住身体，才不致被大浪冲倒。

突然，堤坝另一角传出呼救声，拍片者前往了解，却发现一名红衣男童已被浪卷出护拦，全身在堤外吊吊揈，幸被一名男子捉著男童左手，另一名女子则蹲下施援，紧紧拉著男童，其他民众闻声，纷纷前来协助，终合多人之力，成功把男童由拦外拉回岸上，有惊无险。

离谱的是，救男童上岸的游客，在安抚男童及检查有没有受伤同时，不断大喊「谁家的小孩」，似在寻找遇险男孩的家长。

《新京报》、《潇湘晨报》报道，救援者之一的林先生20日表示，事发地是一个游玩观景的堤坝，当时海浪比较大，小男孩差点被卷走，幸好被多人抓住。

随后林先生翻过护栏，将小男孩托举上岸，男孩无大碍。

东平镇政府指，已知晓此事，将去了解情况。

网民纷纷批评遇险男童的家长安全意识薄弱，「一旦有事，维权意识又强的可怕」、「这孩子差点就成失踪人口了」、「一句谁家的小孩，给我整蒙圈了」、「带孩子的不看紧孩子，还是别人帮忙救的」、「要是没人发现、孩子爸妈又要告景区咯」、「最后上来问谁家的小孩。。。我真是服了这种父母」。

 

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