安徽9岁女烧野草父扑火身亡 家属指被要求熄灭才准走官方指不实

安徽有男子带9岁女到河坝玩耍时，女儿玩火机点燃路边野火，男子在救火过程中晕倒后死亡。死者家人声称，现场有人要求死者救熄火才能离开。官方则指，死者是死于热射病，事实与其家属所指有出入。

疑热射病导致死亡

据红星新闻报道，死者丁某5月5日带9岁女儿，到安徽颍上县红星镇一处河坝游玩。期间，女儿拾到一个废弃打火机，把玩期间不慎将路边野草点燃。

丁某于是试图扑灭火灾，但在过程中突然晕倒，送院后抢救不治。

丁某家属表示，当地社区干部的妻子先行赶到现场，并要求丁某灭火后才能离开，随后社区干部也赶到事发地。家属认为，丁某并非专业扑火人员，面对火势无法处理的情况，不应被阻止离开。

颍上县官方权威知情人士21日向红星新闻表示，丁某因热射病离世，事发时并没有人强制要求他留在火场扑救。即使社区干部妻子让丁某灭火后才能离开，其要求也没有任何强制效力。