Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安徽9岁女烧野草父扑火身亡 家属指被要求熄灭才准走官方指不实

即时中国
更新时间：18:25 2026-06-21 HKT
发布时间：18:25 2026-06-21 HKT

安徽有男子带9岁女到河坝玩耍时，女儿玩火机点燃路边野火，男子在救火过程中晕倒后死亡。死者家人声称，现场有人要求死者救熄火才能离开。官方则指，死者是死于热射病，事实与其家属所指有出入。

疑热射病导致死亡

据红星新闻报道，死者丁某5月5日带9岁女儿，到安徽颍上县红星镇一处河坝游玩。期间，女儿拾到一个废弃打火机，把玩期间不慎将路边野草点燃。

丁某于是试图扑灭火灾，但在过程中突然晕倒，送院后抢救不治。

丁某家属表示，当地社区干部的妻子先行赶到现场，并要求丁某灭火后才能离开，随后社区干部也赶到事发地。家属认为，丁某并非专业扑火人员，面对火势无法处理的情况，不应被阻止离开。

颍上县官方权威知情人士21日向红星新闻表示，丁某因热射病离世，事发时并没有人强制要求他留在火场扑救。即使社区干部妻子让丁某灭火后才能离开，其要求也没有任何强制效力。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪
施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪
影视圈
3小时前
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
时事热话
6小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
6小时前
元朗唐人新村路男子踩电动单车 飞堕逾1米高货台下死亡
00:43
元朗唐人新村男子凌晨踩电动单车 飞堕逾1米高货台死亡 早上始被发现
突发
7小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
3小时前
朱敏瀚与陈晓华分手 自爆单身一段时间关系降级做同事 明言私下零联络：成件事系正面
02:11
朱敏瀚与陈晓华分手 自爆单身一段时间关系降级做同事 明言私下零联络：成件事系正面
影视圈
4小时前
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
8小时前
湖南长沙地铁口有黄牛受惊狂奔，3名途人遭撞到飞起。
00:08
不是AI︱长沙地铁口3途人遭撞到飞起 肇事狂牛即处「极刑」︱有片
即时中国
4小时前
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
12小时前