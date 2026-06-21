全球首例︱机械人16小时登顶6200米火山 未来计划挑战珠峰

全球首部登顶海拔六千米以上高峰的人形机械人正式诞生。今年六月上旬，美国初创公司地质穹顶（Geologic Dome）基于宇树科技G1型号改装的登山机械人「边巴」（Pemba），历时16小时成功攀上厄瓜多尔海拔约6200米的钦博拉索火山（Chimborazo）。

相关新闻：央视马年春晚︱机械人醉拳「武BOT」技惊四座 订单暴增150%

该项目旨在为极端环境开发高机动性的自主机械人，期望未来能应用于冰川勘测、搜索救援、垃圾清理及环境监测等场景，从而降低人类在危险区域作业的风险。该组织创办人伯兰加（Pablo Berlanga）表示，团队共策划三项极限登顶挑战，除了此次距离地心最远的钦博拉索火山外，还计划挑战莫纳克亚山（Mauna Kea）及珠穆朗玛峰。

为适应高山严寒，团队为这台重约35公斤的机械人进行了针对性改装。除了穿上专业登山外套、护腿及防滑钉鞋外，更研发了专属热管理系统以防电池在极低温下失效。研发人员还利用VR及动作捕捉技术，训练其模仿人类的攀登动作。

6月5日，团队带领「边巴」展开攻顶。团队强调，机械人在攀登过程中主要依靠自主行走，并非全程遥控。当抵达海拔5800米时，团队原计划将其放入背包，代劳攻顶。但系统显示其仍能继续行走，于是将它放回地面自主攀登。最终，「边巴」顺利登顶，并被拍下「挥手」致意的历史性纪念照。