父亲节︱山东75岁翁抚养6岁女儿 「想多活几十年」

山东枣庄女孩「天赐」自2019年10月25日出生，就即被外界关注，原因她的父亲黄维平当时已68岁，母亲田新菊已67岁。母亲是内地自然受孕年龄最高的产妇。如今，天赐已6岁，还有两个月便上小学。



近日，内地「九派新闻」访问了黄维平，了解他们一家三口的生活。去年3月底，三人从山东枣庄搬至广西南宁生活，75岁的黄维依旧腰板挺直，步伐矫健。4月底，田新菊突发脑梗住院。黄维平则陪在妻子身边24小时照护。

全国最高龄自然受孕产妇

2018年田新菊查出脑梗，用药调整气血后，竟来了月经。脑梗治好不久，她觉得身体不舒服，去医院检查时发现怀孕了。



黄维新表示，除了医生，夫妻二人没有告诉身边人怀孕的事，包括子女，觉得「我们的事情我们做主。」2019年10月25日，田新菊通过剖腹产生下女儿，取名「天赐」。当时，67岁高龄产妇产女的消息迅速引发全国关注。有人称这是「生命的奇迹」。



过去当父亲，黄维平对两个孩子都是粗放型。但天赐的生活完全不一样，自己一直24小时陪伴。



面对衰老，黄维平一直避而不谈。2000年左右，黄维平从公职退休，转行做律师。天赐出生后，黄维平没有停止律师行的工作，到了南宁，他也很快在新的律师行工作。

24小时呵护宝贝女儿

不过，南宁涉外案件多，不会英语的他接案受到限制。妻子住院后，他没有时间兼顾律所的工作。为生生活，就改做直播。



自天赐出生后，一家人的生活就备受讨论。有人说因为天赐，黄维平的子女与他断绝了关系，也有人说天赐将成为黄维平子女的负担。不过黄维平却称，「他们凭自己的想像编故事」，「我倒是无所谓，人多嘴杂，说什么的都有，我家属看了之后，情绪上有点不行」。



对于慢慢老去，天赐未来该由谁照顾？黄维平笑著说：「多活几十年就有了。」未来，他希望天赐可以自己养活自己，也希望她不要走太远，留在南宁，留在自己身边。