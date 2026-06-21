云南中考试题摆乌龙 误称爱迪生发明电话

云南中考历史题被指存在多处低级错误，称爱迪生（Thomas Edison）发明了电话，刚出生就创建了火力发电站。云南省招生考试院学业水平考试办公室回应称，正研判处理。

澎湃新闻报道，2026年云南省初中学业水平考试（中考）历史试卷第29题的背景材料写道：「托马斯·爱迪生1882年出生于纽约。他一生发明了电灯、电话、电影等1000多项专利技术。1882年，他在纽约创建了美国第一个火力发电站。」

对此，有网友指出此题存在三处史实错误。首先，试题写错出生年份和地点，爱迪生于1847年2月11日出生于俄亥俄州；其次，电话公认发明者是贝尔，而非爱迪生。最后，背景材料称爱迪生在他刚出生那年就创建了火力发电站，甚至称1882年出生的爱迪生在1879年发明了白炽灯，明显不合逻辑。

云南一名参与此次中考的监考老师向澎湃新闻坦言，出现如此低级的失误实在离谱，他所在的学校已明确要求全体教师不得对外讨论这件事。