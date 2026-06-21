AI短剧「缺脸」 百元低价收购素人肖像

AI短剧快速扩张，肖像授权需求加大，很多代理公司低价收购群众演员、素人的肖像，有的提出一年500元（人民币，下同）授权一张脸。有律师提醒，需警惕永久授权等陷阱。

潮新闻报道，演员林敏（化名）收到相熟短剧导演邀约，对方称制作AI短剧急需人物形象，出价500元买断其肖像一年使用权。

林敏认为价格过于低廉，感到被冒犯，也害怕「回头刷短剧，连自己都不认得自己 」，于是果断拒绝。

林敏透露，各类演艺通告群随处可见「买脸」的消息。她提供的截图显示，一部AI短剧只需要本人提供2至3张半身照及全身照，便可制作AI形象。该种授权用于指定短剧使用，不影响演员本人后续短剧演出，报酬为100元。另有按戏分成、终身买断等模式，终身授权报价多在500至1500元。

多为学生社区阿姨出让

杭州一间AI短剧公司员工李新（化名）说，目前出让肖像的多为学生、社区阿姨、群众演员甚至腰部演员，「大明星不可能签约肖像授权」。

广东知恒律师事务所合伙人律师张晓梅提醒，授权时莫为短期利益而忽视潜在的法律风险，比如极低的授权费用，超长的授权期限甚至是永久，角色和剧情毋须授权方审核等，导致AI创作公司超范围、长期使用肖像，甚至用于违法活动。