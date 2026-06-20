低智商犯罪｜沪男用「边炉气」炸ATM 零赃款庭上推诿虚构朋友遭判监6年

上海发生一宗令人啼笑皆非的「笨贼」炸提款机（ATM）案。一名男子去年初凌晨企图以打边炉的gas罐（俗称「边炉气」）引爆银行ATM出钞口以盗取现金。虽然现场猛烈爆炸、浓烟四起，但机具内的34万余元人民币（下同）现金完好无损，男子最终分文未得，空手而回。警方看完闭路电视后迅速将其拘捕，但他上法庭仍以「神逻辑」狡辩，推诿是查无此人的「神秘朋友」作案。法院近日裁定其盗窃罪成，判处有期徒刑六年。

插自己银行卡塞边炉气引爆

据上海广播电视台《案件聚焦》等内地媒体报道，案发于2025年1月18日凌晨近5时。闭路电视画面拍到，嫌疑人黄某当日身穿辨识度极高的黄色外套、面部蒙上黑色格纹围巾，走进上海闵行区一间银行的ATM房。

黄某随后将自己的银行卡插入ATM并输入正确密码，待出钞口打开后，他将一个装有边炉气的白色包裹塞入，并用打火机迅速点燃，随后转身离开。一分钟后，ATM机轰然爆炸、浓烟四起。火势熄灭后，黄某折返，不顾危险把手伸进残破的出钞口使劲拉拽翻找，然而不论他如何努力，依然无法取出分文，最终只能悻悻然空手逃离现场。

虚构说词破绽百出

事后经银行清算，当时ATM机内共有34万余元现金，机具本身则因爆炸造成约1.5万元物损。警方通过现场残留的边炉气，并凭闭路电视及一连串铁证，迅速在黄某的租住处将其拘捕，并当场搜出作案同款黄色外套。

然而，在闵行区人民法院开审时，面对铁证如山，黄某仍坚拒认罪。他甚至在法庭上编造了一套极荒谬的「神逻辑」说辞，宣称案发当日是一个一年前在网上认识、只知姓张的「好兄弟」向他借用外套和银行卡去作案，而手机上的「手电锯」、「卡式炉」等作案工具搜寻纪录，以及案发当天搜寻「闵行区刚刚发生的重大新闻」等关键字，也全是对方趁自己吃饭或上厕所时，偷偷用他的手机搜寻。

法官当庭展开灵魂拷问：「这位朋友叫甚么名字？联络方式多少？」黄某竟理直气壮回答：「不知道，只知道他姓张。电话号码我已经删了。」

法官黄娄莹严厉指出，一个连名字、住址、联系方式都不知道的人，黄某却敢将银行卡和六位数密码全盘托出，这完全违背常理。法庭结合其租住处搜出的作案黄色外套、涉案银行卡、手机内高度吻合的工具搜寻纪录以及房东的当场指认，不论人证物证皆锁定黄某就是唯一作案者。

法院审理后认为，黄某行为已构成盗窃罪。根据内地法律，虽然黄某最终分文未得，属于犯罪未遂，但由于涉案提款机内装有34万余元现金，其涉案金额仍须按34万余元来认定，属数额特别巨大。

法官强调，鉴于黄某在铁证面前仍胡言乱语、从始至终拒不认罪，主观恶性深，因此依法「不适用减轻处罚」。最终，法院判处黄某有期徒刑六年，并处罚金一万元；至于ATM机被炸毁造成的1.5万元损失，银行后续可透过民事诉讼对其进行索赔。