世界杯2026｜3名中国球证明早历史性同场执法 马宁周飞傅明搭档

世界杯决赛周虽然中国男足（国足）再度无缘，但「中国裁判组」却在世界顶级舞台上写下了历史性的新篇章！国际足协（FIFA）宣布，于香港时间明早（21日）8时开波的世界杯E组次轮「厄瓜多尔对库拉索」赛事中，历史性起用3名中国球证同场执法。这不仅是世界杯历史上首次有3名中国球证同场亮相，更打破了中国球证长达24年未能在世界杯担任主球证的空白，创下多项历史纪录。

马宁首当主裁打破24年沉寂

今场比赛的球证名单中，三名中国球证组成了历史性的「完整建制」阵容：

主球证（主哨）：马宁

第一助理球证（边裁）：周飞

视像助理球证（主VAR）：傅明

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这是47岁的中超名哨马宁职业生涯中，首次在世界杯正赛中担任主球证。上一次有中国球证在世界杯赛场主哨，已要追溯至2002年韩日世界杯的陆俊。马宁曾在2022年卡达世界杯中6次担任第四球证，今届他终于如愿拿到主哨哨子，亦成为首位连续两届参与世界杯执法的中国球证。

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傅明周飞同创历史

马宁在国际赛场上以判罚严谨、出牌果断著称，因而获得「卡牌大师」的绰号，其不妥协的执法风格深得国际足协裁判委员会的青睐。除了马宁，另外两位中国球证同样缔造了多项第一。首次入选世界杯的周飞，将在明早担任第一助理球证，一举终结了中国助理球证在世界杯正赛上「零出场」的纪录。而担任主VAR（视像助理球证）的傅明，此前已在连续三场小组赛担任辅助VAR（SVAR），今仗将首次独挑大梁，成为世界杯历史上第一位担任主VAR的中国球证。

裁判组实力获国际认可

近年来，这支由马宁领衔的中国球证团队表现优异，曾于2024年初执法卡塔尔亚洲杯决赛，并参与了2025年新版世俱杯的执裁工作，其高水平的控场能力已获得国际足协的高度肯定。

出征今届世界杯前，马宁曾激动表示：「我们多年来一直努力，就是想让大家知道中国球证有能力站上世界足球的最高舞台。我们会全力以赴，在世界杯赛场上展现中国球证的风采。」这场即将在美国堪萨斯城箭头球场上演的赛事，无疑将成为中国足球裁判界历史上最闪耀的一刻。