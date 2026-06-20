车Cam直击｜珠海高速私家车疑遭雷击 瞬间死火受损幸人无恙 专家警告先勿落车｜有片

广东珠海西部沿海高速周四（18日）上演惊险一幕。雷雨期间，一道闪电突然落在正在行驶的车辆附近，强光闪过后车辆随即熄火（死火）。目击者形容当时「十分震惊」，珠海交警证实涉事车辆受损被拖离高速，车上人员并无大碍。

车CAM拍下闪电瞬间

据行车记录仪片段显示，事发时正值雷雨天气，一辆车在西部沿海高速上行驶期间，一道闪电突然落在其附近位置。目击者梅先生表示，这是其首次如此近距离感受闪电威力。

珠海交警回应查询时指出，报警人称「突然看到一道闪光，车就熄火了」，目前暂未能确定闪电是否直接击中车身。交警确认涉事车辆出现故障，最终需要拖车将其拖离高速公路，车上所有人员均无受伤。

专家解构「法拉第笼」效应

不少人疑惑何以雷电威力巨大，车内人员却能安然无恙。专家解释，汽车的金属车身构成天然的「法拉第笼」——雷电产生的电流会沿着车身外壳传导，再经由湿润的轮胎导入地面，车厢内部空间几乎不受电场影响，形成有效防护。

不过，雷电容易损毁车辆电路及外部零件，车辆一旦遭到雷击，切勿贸然开门下车，留在车内等候救援才是最安全做法。

雷雨出行「双30原则」

气象专家提醒，雷雨天气出行应紧记「双30原则」：

30秒原则：从看见闪电到听见雷声，若时间少于30秒，代表雷电距离不足10公里，应立即前往室内躲避。

30分钟原则：最后一次听到雷声后，应至少等候30分钟才可外出活动。

专家呼吁，雷雨时段尽量避开高地及金属设施；驾车途中如遇雷电，应关闭所有车窗，留在车内，以最大程度降低雷击风险。