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杭州深山荒废Tesla跑车成打卡点 车主：赛道退役收藏品

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更新时间：19:00 2026-06-20 HKT
发布时间：19:00 2026-06-20 HKT

浙江杭州西湖区深山内，竟藏一辆外形酷炫的Tesla（特斯拉）跑车近半年，经报道后吸引大批车迷前来打卡，意外成网红景点。

据悉，这辆Tesla跑车停放在小和山社区支路旁的临时停车位，已闲置接近半年。车身虽保持亮丽外观，但已无法行驶。

车主表示，该车是赛道专用车，不能上路行驶，是从赛道退役下来的，已无法修复。他原本打算找合适地方收藏，但因场地限制，无法用吊机或板车运入租用场地，只好暂时停放在路边，当作大型摆设。车主强调，自己并无违规，亦积极配合社区处理。

被闲置的Tesla跑车。橙柿互动
被闲置的Tesla跑车。橙柿互动
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被闲置的Tesla跑车。橙柿互动

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社区工作人员指出，该车停放位置属车主单位租用范围，并非随意弃置。目前车辆接近报废状态，仍吸引不少车迷特意前来打卡。

有网民留言指「像蝙蝠侠的座驾」、「好可惜，保养好可作收藏」；亦有意见建议将其打造成收费打卡点。当局提醒车主，长期停放闲置车辆需妥善处理，避免不必要麻烦。

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