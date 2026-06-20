惠州罗浮山｜两家庭私闯未开发野瀑布 母子遭急流冲落深潭 消防冒雨4小时救援

端午假期雨水不断，切勿私闯野外未开发景点。广东惠州博罗县罗浮山周五（19日）发生一宗严重行山意外。两个家庭执意冒雨闯入茶山观一处禁区瀑布嬉水，期间一对母子不慎被瞬间暴涨的湍急山洪冲落深潭。过程中母亲猛烈撞击乱石，导致骨折，无法动弹。当地消防派出10人救援，冒雨搜救近4小时，终成功将重伤者抬运下山送院抢救。

母亲右肩及盆骨骨折

综合内媒报道，事发于端午节当日上午10时37分，当时两个家庭结伴，私自进入罗浮山茶山观一处明令禁止进入的未开发「野瀑布」区域。虽然现场设有警告标示，且众人均清楚该处并非景区正规游览路线，但仍执意走到瀑布上方的岸边逗留拍照。

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由于当地连日持续降雨，山洪暴发导致瀑布水量在短时间内急剧大增。母亲在岸边不慎被极具冲击力的急流冲落瀑布，儿子见状情急跳水救人，结果双双被激流冲至下游的深水处，情况命悬一线。幸好当时有途经的热心行山客（内地称「驴友」）发现，合力将母子二人拖拉上岸并报警求助。

博罗县朱明洞消防救援站接报后，立即集结10名救援人员徒步负重进山。由于当日持续降雨，山间雨雾弥漫、视线严重受阻，沿途山路遍布碎石且泥泞湿滑，坡陡路险，救援人员艰难跋涉一小时才抵达现场。

经现场初步检查，落水男孩仅受惊吓，并无大碍；惟其母亲在堕潭及撞击乱石的过程中身受重伤，经初步诊断为右肩骨折及盆骨骨折，身体极度虚弱，肢体完全无法活动。

为免转运过程中的颠簸加重伤势，消防员利用担架将伤者妥善固定，并展开漫长的山地抬运。下山道路因雨水冲刷极其湿滑，多名消防员沿途接连滑倒，直至下午2时许，队伍终将伤者安全运送至山下接驳点，移交救护车送院救治。其余未落水的同行小童及另一对母女则无恙。