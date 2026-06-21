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东风-17导弹发射画面首公开 专家分析三大亮点︱有片

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更新时间：10:15 2026-06-21 HKT
发布时间：10:15 2026-06-21 HKT

央视新闻客户端在今日（20日）对2024年洲际导弹试射再作出报道称，除提及这次相隔44年后再试射洲际导弹的详情外，更引述军事评论员对试射任务的意义，认为解放军机动打击能力已达实战标准。

报道开首便称：「如今的『东风家族』已经构建起核常兼备、型号配套、射程衔接、打击效能多样的作战力量体系。火箭军自我淬炼的方式除了实战化演训，还有洲际弹道导弹的全射程试射。」

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报道指，2024年9月25日，火箭军向太平洋相关公海海域，成功发射1枚携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹，导弹准确落入预定海域。此次任务，是我国自1980年5月18日东风-5全射程试验后，首次重返这片海域。

对于两次试射时隔44年，军事评论员杜文龙分析当中有两个考虑。

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首先是国之重器不可轻易示人。另外，这次全弹道进行打击行动，一系列保障要求很高，说明解放军在这个区域有保障能力、有测绘能力。打全程对于火箭军而言，是一个既艰难又自豪的训练过程。

机动打击能力已达实战标准

从2024年9月试射洲际弹道导弹后公开的照片中的观察，杜文龙认为，首先是野外条件，说明解放军可以在任何地形、气像条件下打出洲际弹道导弹。

第二是机动发射，可以看出采用了车载机动方式，并不是依托固定设施进行发射，说明可以通过公路、铁路包括其他机动方式到达指定地点，把导弹打出去，完成一系列作战任务。

第三是冷发射，整个发射过程，上下两串烟的颜色不一样，上一段偏浅，下一段偏暗。冷发射对于保护发射装置和保护人员安全有特别重要的作用，可以看出，火箭军的机动打击能力已经达到了实战标准。

保留发射井发射方式原因

至于车载发射机动性很强，还要保留发射井发射的方式，杜文龙指出，井基发射是最原始的一种手段，在当时也是最保险的一种手段，因为依靠井基的辅助设施可以迅速完成导弹的保养，接到命令之后可以迅速进行打击。

另外，井基导弹一般尺寸较大、载重大，能够形成较强的综合毁伤能力。在战略威慑打击过程中，陆基这一级井基导弹依然承担著主力作用，所以下一步井基导弹随著技术的发展，包括其他综合要素的进步，反应能力、防护能力、打击水平还会同步提高。

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