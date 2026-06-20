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河南女食糭惊现烟头 商家否认：工场全是女工

即时中国
更新时间：14:55 2026-06-20 HKT
发布时间：14:55 2026-06-20 HKT

近日，河南一名女子在真空包装的「喜来顺毛尖茶糭」中吃出烟头，联络超市及商家处理后，对方竟以「车间（工场）全是女工，不可能有烟头」为由回应，令人失望。事件曝光后，当地市场监督管理局介入调查，超市最终先行赔偿1000元。

据当事人王女士（化姓）向传媒透露，糭是朋友于6月在洛阳宜阳万象超市后庄店购买的「喜来顺」礼盒，收到时包装完整，所有糭均为真空包装。女士表示，朋友因见「喜来顺」是河南老字号，又是茶糭才特意选购。

河南女食糭惊现烟头。王女士于社交平台上载图片
河南女食糭惊现烟头。王女士于社交平台上载图片

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发现烟头后，王女士的朋友立即到超市反映，超市起初态度尚可，答应联络商家跟进。但商家回复却指「车间全是女工，不可能有烟头」，令王女士感到气愤。她强调，自己是按《食品安全法》提出合理索偿1000元，并无过分要求，但超市后来态度转变，甚至指她「要得太多」。

事件曝光后引起关注。6月19日晚，王女士更新帖文，指宜阳县市场监督管理局已主动联络她，派员到场了解及协调情况。超市方面亦积极配合，并赔付1000元予王女士，承诺后续超市与生产厂家之间的责任认定、赔偿追偿等沟通事宜，不再需要女士额外承担责任和参与。

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