18岁「小马云」做爸爸 网恋三个月女友透露怀孕两个月

外界未必记得范小勤这名字，但一提「小马云」，相信许多人对他有印象。如今「小马云」已18岁，他的女友近日在直播间透露已经怀孕两个月，更是双胞胎，即时引起网上热议。

相关新闻：小马云与胞兄日前申领残疾证 两人均属智力残疾

「小马云」真名范小勤，生于2008年，现年14岁，因长得很像马云而得此称号，并被网友熟知。2015年，他的一张照片在网上热传，当时马云还在自己的微博上转发了照片，戏称「乍一看到这小子，还以为是家里人上传了我小时候的照片」。范小勤随即在网上走红，不过范小勤被证实，透过父亲办理残疾证，而专业机构鉴定后，证实属智力二级残疾（ 重度智能障碍）。

「小马云」智力二级残疾

不过范小勤如今已不是当年的小孩，而是不时将头发染成不同颜色的小伙子。早前，范小勤刚踏入18岁就在网上发出征婚宣言，随即加上无数女网友。

大约三个月前，一名19岁女网红就火速跟范小勤见面。5月20日，范小勤拍片正式宣布自己成功找到女朋友。女方也在其抖音账号上发布了被男友亲吻脸颊的影片，互动十分高调。

「小马云」踏18岁即征婚

日前，范小勤女友在直播期间，就透露自己已怀孕两个月，更是双胞胎。不少网民对二人恋情及女方怀孕消息留下负面评语，甚至认为有人只是为了刷流量。



网民意见：

肩扛八米大刀：为了流量毫无底线

好喝的多多绿ouo：这不封杀吗，传递的啥价值观

我四一条猫猫虫：记得验亲

执念7583：喜当爹了

stupiddogsong：纯属把观众当傻子