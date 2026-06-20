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贵州黔南特大暴雨 多辆汽车被冲入坑渠 | 有片

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更新时间：13:24 2026-06-20 HKT
发布时间：13:24 2026-06-20 HKT

贵州省黔南州罗甸县于6月18日至19日凌晨遭遇特大暴雨，多条街道严重水浸，有车辆被洪水冲入河道及坑渠，场面混乱。

据影片显示，暴雨期间水流湍急，路边的电动车被冲走，多辆私家车被冲入坑渠，更有白色轿车倒立在坑渠边。贵州省气象局资料显示，6月18日6时至19日6时，罗甸县龙坪镇录得220.3毫米雨量，属极端降雨。

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罗甸县龙坪镇政府人员表示，被冲入坑渠的车辆已吊起运走，目前正全力清理淤泥。该镇部分道路被冲毁，并出现山泥倾泻，正在进行抢修工作。18日下午，当局已按县级指示，疏散风险区居民。截至目前，暂未接获人员伤亡报告。

罗甸县今年5月中旬及6月初已两度遭遇大暴雨，今次雨量较前两次严重。当地应急及气象部门强调，正密切监察灾情。

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