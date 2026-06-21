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不是AI︱长沙地铁口3途人遭撞到飞起 肇事狂牛即处「极刑」︱有片

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更新时间：14:42 2026-06-21 HKT
发布时间：14:42 2026-06-21 HKT

湖南长沙21日凌晨，发生狂牛闹市撞人事件。一只在街市待售的黄牛受惊逃出，在附近地铁站口乱冲乱撞，将3名路人撞飞受伤。涉事黄牛已遭宰杀处理。

牛肉批发商走失

网传影片所见，一只高至成人肩部的黄牛，21日凌晨在长沙地铁5号线万家丽站4A出口狂奔。目击者指，受惊的黄牛从附近批发街市冲出，之后在街上乱冲，见此情形，途人纷纷走避。

湖南长沙地铁口有黄牛受惊狂奔，3名途人遭撞到飞起。抖音
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湖南长沙地铁口有黄牛受惊狂奔，3名途人遭撞到飞起。抖音
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湖南长沙地铁口有黄牛受惊狂奔，3名途人遭撞到飞起。抖音
湖南长沙地铁口有黄牛受惊狂奔，3名途人遭撞到飞起。抖音

期间，黄牛先后在地铁站口将两名途人撞到抛飞半空，之后再转头走向万家丽路方向，继续顶伤一人。

根据风芒新闻报道，涉事黄牛走失自马王堆海鲜水产市场一牛肉批发商户，由商户自行报警。肇事黄牛已经被宰杀，警方正进行善后工作，目前未知3名伤者具体情况。

 

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