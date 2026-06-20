河南一车业广场大火至少酿2死2伤 负责人被采取强制措施

河南郑州金水区宏达国际车业广场昨晚（19日）9时许发生大火，至截止今日凌晨，已酿成最少2人死亡及2人轻伤。

内地「封面新闻」报道，一名附近商铺目击者表示，著火时间约晚上八时许，是从商场的三区烧起来的，火势很大。在消防的介入下，未有蔓延到商场的一区二区，但三区的五层楼都著火了。

截至晚上12时30分，仍有明火点未完全扑灭。该商场二区的商家指，宏达国际车业广场主营汽车配件，已经开了十多年，平时人流量不是很大。商家营业时间是早上九时到晚上七、八时，火灾发生时自己已经下班，所在的二区没有受到太大影响。

目前，公安机关已对宏达国际车业广场实际控制人采取强制措施，相关善后工作已在开展，起火原因正在调查之中。

据了解，宏达国际车业广场为汽车用品专业批发市场，起火建筑为混凝土框架结构，主体4层，单层建筑面积4000多平方米，楼顶有少量临时加盖建筑，起火部位位于3层西侧商铺，著火物质为橡胶材料、汽车饰品和配件等。