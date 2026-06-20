Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南一车业广场大火至少酿2死2伤 负责人被采取强制措施

即时中国
更新时间：09:54 2026-06-20 HKT
发布时间：09:54 2026-06-20 HKT

河南郑州金水区宏达国际车业广场昨晚（19日）9时许发生大火，至截止今日凌晨，已酿成最少2人死亡及2人轻伤。

内地「封面新闻」报道，一名附近商铺目击者表示，著火时间约晚上八时许，是从商场的三区烧起来的，火势很大。在消防的介入下，未有蔓延到商场的一区二区，但三区的五层楼都著火了。

截至晚上12时30分，仍有明火点未完全扑灭。该商场二区的商家指，宏达国际车业广场主营汽车配件，已经开了十多年，平时人流量不是很大。商家营业时间是早上九时到晚上七、八时，火灾发生时自己已经下班，所在的二区没有受到太大影响。

目前，公安机关已对宏达国际车业广场实际控制人采取强制措施，相关善后工作已在开展，起火原因正在调查之中。

据了解，宏达国际车业广场为汽车用品专业批发市场，起火建筑为混凝土框架结构，主体4层，单层建筑面积4000多平方米，楼顶有少量临时加盖建筑，起火部位位于3层西侧商铺，著火物质为橡胶材料、汽车饰品和配件等。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
路透社
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
7小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
17小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
11小时前
铜锣湾海港荟早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
饮食
19小时前
曾志伟跟红颜知己游佛山互动惹热议 极有默契女方默默守候 相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山互动惹热议  极有默契女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2小时前
父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路
亲子
21小时前
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
影视圈
17小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗。法新社资料图片
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
即时国际
1小时前
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
即时中国
4小时前