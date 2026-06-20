周冬雨舞台剧被批不背词 观众负评如潮喊话退票

「三金影后」周冬雨近日在河北阿那亚戏剧节首演舞台剧《文城》，被批没背熟台词、直接手持台本朗读、表演态度懒散。网友负评如潮，纷纷要求退票。导演陈明昊现场解释称，本就没要求演员背词。

周三（17日）晚，舞台剧《文城》作为阿那亚戏剧节开幕大戏首演。多名到场网友表示，周冬雨、陈明昊、段奕宏3位主演均不熟悉台词，「周冬雨开始看着提词器，后来念台本，陈明昊一直念台本，段奕宏前面背词了，后面也有部分念台本」。亦有留言指出，现场还出现卡顿、念错词、笑场、中途喝水等随意行为，完全没有话剧舞台该有的仪式感。

但部分观众也表达了不同看法。有观众直言，一切新兴艺术表达都需要经历一段被看见、被质疑、被理解、被认同的多阶段发展，「这部剧很『先锋』，没走寻常路，很多惊喜，所以大家评价不一」。

改编自余华小说的舞台剧《文城》从6月17日上演至20日，门票价格为480元至880元人民币，昨日全部门票已售罄。