Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南广西等缩招公费师范生 分析：学龄人口减少

即时中国
更新时间：08:42 2026-06-20 HKT
发布时间：08:42 2026-06-20 HKT

随着适龄学生减少，河南、广西、湖南等地缩减今年公费师范生的招收规模，比去年大减逾50%。学者分析指，学龄人口变化导致基础教育师资需求变化，很多师范类高校在加快转型。

长久以来，公费师范生凭借免学费、包分配、带编制、有补贴的多重优势，成为内地高考的热门报考选择，但多地今年缩减相关招收规模。

第一财经报道，河南省地方公费师范生和地方「优师计划」师范生今年共招生1117人，比去年减少51.3%，同时不再包含「学前教育」专科地方公费师范生的招生计划。广西今年面向全区招收普通高中起点四年制本科地方公费师范生666名，较去年降幅达57.6%。湖南省今年共计划招收437名公费师范生，降幅达59.5%。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析，当前师范院校面临多重发展挑战，学龄人口变化导致基础教育师资需求变化，加上教师教育体系放开，非师范院校毕业的学生也可以通过考教师资格证当老师。在诸多因素影响下，很多师范类高校加快转型调整。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
15小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
10小时前
路透社
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
5小时前
铜锣湾海港荟早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
饮食
17小时前
父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路
亲子
20小时前
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
影视圈
16小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
23小时前
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
即时中国
2小时前
外佣姐姐系隐形富豪？ 床底塞满名牌包包 惊人真相曝光 自爆靠一经营手法赚够回乡买两块地｜Juicy叮
外佣姐姐系隐形富豪？ 床底塞满名牌包包 惊人真相曝光 自爆靠一经营手法赚够回乡买两块地｜Juicy叮
时事热话
20小时前