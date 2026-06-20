河南广西等缩招公费师范生 分析：学龄人口减少

随着适龄学生减少，河南、广西、湖南等地缩减今年公费师范生的招收规模，比去年大减逾50%。学者分析指，学龄人口变化导致基础教育师资需求变化，很多师范类高校在加快转型。

长久以来，公费师范生凭借免学费、包分配、带编制、有补贴的多重优势，成为内地高考的热门报考选择，但多地今年缩减相关招收规模。

第一财经报道，河南省地方公费师范生和地方「优师计划」师范生今年共招生1117人，比去年减少51.3%，同时不再包含「学前教育」专科地方公费师范生的招生计划。广西今年面向全区招收普通高中起点四年制本科地方公费师范生666名，较去年降幅达57.6%。湖南省今年共计划招收437名公费师范生，降幅达59.5%。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析，当前师范院校面临多重发展挑战，学龄人口变化导致基础教育师资需求变化，加上教师教育体系放开，非师范院校毕业的学生也可以通过考教师资格证当老师。在诸多因素影响下，很多师范类高校加快转型调整。