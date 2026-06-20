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纸尿裤涉毒事件反转 造纸学会批报道存明显瑕疵

即时中国
更新时间：08:17 2026-06-20 HKT
发布时间：08:17 2026-06-20 HKT

官媒新华社旗下《经济参考报》前日曝光，好奇、碧芭宝贝、Babycare等多款知名纸尿裤品牌，经专业机构检出生殖毒性物质甲酰胺，或损害婴儿生殖系统和肝肾，品牌属地市监部门当日宣布介入调查。继三间品牌发声明否认后，中国造纸学会昨发文称，相关报道在检测依据、数据披露、因果论证等关键环节存在明显瑕疵。

属地市监部门已介入调查

中国造纸学会卫生用品专业委员会昨晚发文表示，甲酰胺并非婴儿纸尿裤生产过程中的必要添加物质。相关报道称多款婴幼儿纸尿裤产品检出甲酰胺，但未披露具体检出数值、检测机构、检测标准、检测设备、检测方法等核心信息，结论不具备公信力与采信基础。

《经济参考报》在报道提到，山东省公共卫生临床中心在多份婴幼儿血液、尿液样本中检测出甲酰胺。内地红星新闻昨引述该中心内部声明称，并未开展婴幼儿纸尿裤等产品对健康影响的研究；该中心专家亦未提及，所检测的甲酰胺物质与婴幼儿纸尿裤有任何关系。

Babycare属地杭州高新技术产业开发区（滨江）市监局前日表示，执法人员已赶赴涉事厂区，对多款在售纸尿裤成品抽样检测；碧芭宝贝属地湖州长兴县市监局同步回应，工作人员已进驻企业，对纸尿裤原材料、全生产流程、成品仓储环节逐项深度核查。

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