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商务部今起加征澳洲牛肉55%额外关税

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更新时间：08:07 2026-06-20 HKT
发布时间：08:07 2026-06-20 HKT

中国商务部昨日宣布，澳洲进口牛肉已达到20.5万吨的年度配额上限，将从今日起加征55%的额外关税。

商务部昨日发布声明宣布，自澳洲进口的牛肉已在前日达到保障措施规定数量的100%，因此从进口数达到规定量100%的第3天（即6月20日零时）起，将对澳洲进口牛肉在现行适用关税税率基础上，加征55%的关税。

澳洲年度配额为20.5万吨

为保护本土牧场，商务部自今年1月1日起对进口牛肉采取为期3年的限制措施，全年配额总量设定为268.8万吨，其中澳洲年度配额为20.5万吨，这远远超过澳洲输华牛肉总量。2025年，澳洲对华牛肉出口突破30万吨大关，创下6年来新高。

澳媒SBS报道，澳洲肉类工业议会行政总裁Tim Ryan表示，配额达到上限，将即时冲击澳洲出口商，又指议会一直认为中国分配给澳洲的配额，未能反映市场需求，也与双方长期的贸易关系不相称。他表示，澳洲牛肉仅占中国牛肉进口总量的8%，却需面对大幅提高的关税，十分无奈。

彭博社指出，澳洲方面一直在游说中国政府取消年度配额，但目前没有迹象表明北京会撤销这一限制。

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