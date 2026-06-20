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传中旅相关公司拟恢复赴日团 日媒报道后停止

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更新时间：07:57 2026-06-20 HKT
发布时间：07:57 2026-06-20 HKT

中国赴日旅游市场阴霾持续，中旅集团相关公司低调恢复暑期赴日团队游，但在日媒报道后，昨日紧急下架相关产品。该团原定7天6夜游览东京、京都、大阪、奈良等地，最早8月1日出发，日媒称获政府默许。在多间外资邮轮恢复日本航线后，国产邮轮爱达．魔都号12月重新停泊日本，但业内人士强调「只是商业行为，不要上升高度」。

相关新闻：游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元

日本共同社昨日报道，去年11月日本首相高市早苗发表「台湾有事」言论后，中国政府呼吁市民避免前往日本，并指示国内旅行社减少赴日签证申请数量，将访日游客数减少至以往的6成，团队游纷纷取消或暂停。

岚山竹林是京都著名景点。法新社
岚山竹林是京都著名景点。法新社

日媒称旅社经营严峻政府默许重启

然而，共同社及日本新闻网（NNN）昨日报道，中国国营旅行社中旅集团将重启赴日团体旅游，被视为重大转折。报道称，中旅官网推出了「和赴夏．日本全景自由6晚7天阪」旅游产品，面向暑期学校人群，将游览日本东京、京都、大阪、奈良等地。客服回复记者称，最早8月1日出发。此外，多间民营旅行社自5月以来也陆续出团，重启赴日旅游的趋势正逐步扩大。

报道引述一位中国旅行社相关人士透露，「日本是出境游的人气国家，旅行社不做就很难维持下去。」另一位消息人士称，「主管机关（对重启团体游）态度已转为默许，表示『由业者自行判断』」。

对此，日本政府相关人士指出，「在中国旅行社经营状况日益严峻的情况下，中国当局恐怕也不得不允许重启团体旅游。这对日中关系带来了正面影响」。

消息：中方主管机讲默许

不过就在日媒报道后，上述团体游产品昨日紧急下架。

另外，中国国产邮轮爱达．魔都号预订系统显示，12月有多班航次将停靠日本冲绳的八重山群岛和那霸。爱达．魔都号去年11月以来更改航程，避开原定停靠的福冈、佐世保、长崎等日本港口，改赴南韩的济州、釜山等。

行业微信公众号「邮轮News」周三发文称，距离邮轮公司更改航线已经过去半年，「这半年来，客人不满意，因为不好玩、不乐意去，邮轮也赚不到钱，哪怕价格卷死了，上座率依旧断崖式下跌」，感慨「邮轮公司们能忍这么久也是真的不容易」。

文章强调，「邮轮更改航线只是商业行为，不要上升高度 」，又认为选择冲绳是因为中国人对冲绳认可度较高，也是为了照顾部分民众的情绪。

中日紧张关系持续，赴日游大幅降温。日本旅游局最新数据显示，5月内地共有31.3万人访日，按年减60.4%，连续6个月低于去年同期；5月共有31条中日航线取消全部航班。

《星岛》中国组

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