白云机场｜「端午糭」飘刺鼻异味 海关开箱拆解检300克走私大麻｜有片

端午佳节竟有不法分子企图利用应节糭子走私毒品。中国海关总署今日（19日）通报，广州海关近日在白云机场口岸采取行动，在一架入境航班的监管过程中，截获一名旅客违法携带毒品大麻进境。该名旅客狡猾地将毒品包装成「糭子状物品」企图混淆视听，惟因散发出浓烈刺鼻气味而被关员识破，当场起获共重300克的大麻。

「糭子」拆开惊见蓝色胶袋条状毒品

据「海关发布」在微博公布的案情显示，广州海关所属广州白云机场海关关员，日前在对一架入境航班进行日常监管时，利用X光机发现一名旅客的行李箱机检图像呈现异常，随即对该名旅客进行拦截并作进一步开箱查验。

相关新闻：罗湖口岸︱口罩女过关低头不看人 被查从内裤掏银砖丢弃图脱身︱有片

关员打开行李箱后，赫然发现内藏大量外形酷似端午糭的「糭子状物品」。然而，这批「糭子」并非散发叶香，而是散发出浓烈的刺鼻异味，关员随即将其逐一拆开，发现「糭叶」内里竟然是用蓝色塑胶袋严密包裹的条状绿色植物制品。经送技术机构紧急鉴定后，证实该批植物制品均为毒品大麻，总重量共计300克。

广州海关重申，内地相关法律明确规定，大麻与鸦片、海洛英、冰毒（甲基苯丙胺）及吗啡等，均属于国家规定管制的麻醉药品和精神药品。在内地走私、贩卖、运输或制造毒品，不论涉及的毒品数量多少，一律属于严重刑事犯罪，应当依法追究刑事责任并予以刑事处罚。目前涉案旅客已被移交相关部门作进一步刑事立案调查。

