雷军武汉吃早餐｜路过小女孩一句串爆 本尊回应当日尴尬互动｜有片

小米集团创办人雷军近日亲民作风疑似「公关翻车」，更意外在内地互联网掀起一场「皇帝新衣被孩童揭穿」的舆论风暴。雷军日前回到家乡湖北武汉，像普通市民般坐在街边矮凳上享用当地特色早餐「热干面」。原本这是一场大展「接地气」形象的公关宣传，讵料被一名路过、背着书包的小女孩当面吐槽，指其「吃个饭还要这么多人拍」。截至今日（19日）中午，该段吐槽短片在微博已录得近千万次播放，并获逾2万人疯狂转发，登上热搜。

事件在网上被谈论多日后，雷军21日出席讲座时，亲自回应被小学女生「串」一事，指「这么简单的事， 居然上了好几天热搜，我也匪夷所思」。雷军又说，攻击他的人许多也是为了赚流量，「大家看到这些报导的时候，笑一下就好」。

小女孩疑不认识雷军

综合内媒报道，雷军近日现身武汉大成路著名的「过早」一条街。身家千亿的他，在一间名为「丽华早点」的店前点了热干面、面窝及冰镇绿豆汤，并坐在红色胶凳上，将食物放在椅子上当餐桌。

相关新闻：1000斤车厘子慰问员工 雷军座驾被质疑超载

然而，现场除了大批围观市民外，雷军的正对面还架设了多部专业摄影器材，以多机位进行大阵仗拍摄。就在此时，一名背着紫色书包路过的小女孩，看到被层层镜头包围的吃面场景，忍不住当面脱口而出吐槽：「吃早饭还要这么多人拍照，我靠！」

女孩的无心之言令现场气氛瞬间凝固，极度尴尬。雷军先是一怔，随即试图以公关反应化解，转头笑问女孩：「要不要一起来吃？」但女孩完全不理会，头也不回地径直离开，留下尴尬的雷军与拍摄团队。

相关新闻：黄仁勋胡同扫街吃米芝莲炸酱面 尝豆汁皱眉「这甚么东西啊」

被酸模仿黄仁勋救股价

事件随即在社交平台掀起两极化讨论。部分评论将小女孩比作《皇帝的新装》中说真话的孩子，认为这句无心之语戳破了精心设计的「表演式亲民」，带来了难能可贵的真实感。有网民调侃「这顿饭要是没人拍，等于白吃」，亦有人指雷军身上有辉达（NVIDIA）创办人黄仁勋的影子，笑言「雷总开始学黄仁勋了，希望能救救股价」。黄仁勋每次出访均热衷于到当地夜市或美食街品尝地道小吃，并与民众热情合照，在台湾更被誉为「台湾美食最佳推广大使」，展现出强大的个人魅力。

被爆屡仿科技巨头

台湾《联合报》文章亦指出，雷军带领小米一路走来，个人风格似乎长期紧跟美国当红的科技企业家。在2011至2014年手机创业初期，雷军的学习对象是苹果创办人乔布斯，发布会上固定以黑色T恤配牛仔裤亮相，因而得名「雷布斯」；到了小米SU7造车时期，其学习对象又换成Tesla创办人马斯克，在发布会上换上休闲西装配黑衬衫、不系领带，与马斯克如出一辙，被封为「雷斯克」。如今雷军走入街头，被指又开始模仿黄仁勋的街头用餐风格。

「雷军同款套餐」爆红排长龙

虽然摆拍争议不断，但雷军的惊人「带货能力」再度获得证实。涉事的武汉老字号「丽华早点」在一夜之间成为网红打卡点，店主随即顺应民意，将雷军点选的热干面、面窝和绿豆汤组合成「雷军三件套」套餐，维持街坊价仅售11元人民币，承诺「绝不借流量割韭菜」。

连日来，该店在凌晨开门前便排起数百人的长龙，大批年轻人专程前来，争相坐在雷军坐过的「红色胶凳」上端着热干面合照，希望能沾一沾千亿总裁的创业运势。