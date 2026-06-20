深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片

深圳有5、6岁男童在家中玩火，导致父亲放在家中约值20多万元人民币的手机烧毁。事故后男童父亲拍片，平静地问「开不开心」、「这叫玩火自焚」，趁机教育闯祸儿子，被网民赞他情商超高。

这叫「玩火自焚，懂了吗？」

深圳龙岗经营手机店的大彭，家中日前失火，令他囤放在家的逾百部，价值约20多个的二手手机被烧毁。

大彭指，儿子因为在家的工作间玩火酿成事故，出事后，儿子惊得只顾拿走放在桌上的4包香烟，便躲回睡房。正在睡觉的大彭则在闻到异味后，走出房间发现失火，于是用灭火筒把火救熄，但大量手机因此报废，客厅也被火薰黑。

事后儿子在满目疮痍的工作间，被语气淡定的大彭问「开不开心」，又指跟著自己说一句话，便答应不打他，然后大彭便教育儿子，这叫「玩火自焚，懂了吗？」

对于大彭的反应，许多网民也赞他情绪稳定，没有因为儿子闯下大祸而失控，「这爸爸的心理素质太强大了」、「这才是真正的『富养』——不是给多少钱，而是给多少理性和耐心」、「肯定还有存款 一点也不慌」、「性格超稳定的家长」。但也有人担心孩子不会认真反省，「该教育（就）教育必须让孩子长教训，不能随便放纵」、「应该打一顿小孩」。

对于网民热烈议论，大彭再拍片解释，指只损失一点钱，人没事就好，已好好教育儿子，而且要他自己负责清理被焚的家。