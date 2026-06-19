端午节｜四川龙舟赛大玩科技融合 机械人划桨兼首办「陆地赛」｜有片

端午节（19日），四川巴中恩阳区举办「2026中华龙舟大赛」上演了极具科技感的一幕。赛前巡游仪式上，龙舟队中竟混入了两名身穿雨衣的人形机械人。牠们与人类队员默契配合，共同挥桨劈波斩浪，虽然期间出现了「手掉水里了」的搞笑小插曲，仍成功引爆全场气氛。这场将传统民俗与前沿科技深度融合的盛会，吸引了央视新闻等主流媒体进行直播报道。

包粽演皮影戏成「气氛组」

据了解，这两名特别的「划手」是「2026世界人形机器人运动会」的参赛选手，是次活动为其「能量传递」实景挑战的国内第二站。这群「硬核」机械人走出实验室，在恩阳河上展示了防水耐用及拟态训练等顶尖技术。

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除了落水划龙舟，这群机械人运动员还在现场大展身手，挑战了包粽子、打糍粑等传统端午习俗，甚至在古镇现场表演非物质文化遗产「皮影戏」。牠们灵活的动作和呆萌的互动，让牠们瞬间成为赛场上最受欢迎的「气氛组」。

全国首创「数字龙舟」

除了水上竞渡有机械人助阵，本届大赛另一大亮点是全国首创的「数字龙舟大赛」。赛事移师陆地进行，主办方依托AR数字技术，使用1:1还原真实河道场景的专业「数字龙舟模拟器」。

参与者只需在模拟器上划桨，其动作便会即时转化为屏幕上的船速，让市民在陆地上也能体验到沉浸式的划龙舟快感。大赛设有专业竞技组与公众体验组，专业组冠军可获得高达1万元人民币的奖金，完成大众体验的市民亦可获得AR智能奖牌或精美文创礼品。

大赛主办方表示，透过「科技+民俗」的全新模式，不仅打破了龙舟运动对水域的物理限制，更成功拉近了传统文化与年轻群体的距离，为当地端午文旅消费注入了强大的新活力。