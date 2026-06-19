广东暴雨︱恩平大田镇24小时降雨逾530毫米 深圳多区再发橙色预警

「龙舟水」继续在广东发威，深圳多区19日将暴雨预警升级至橙色，预料会有强降雨。18日08时至19日08时，广东平均降雨43.7毫米，当中恩平大田镇白石村降雨达530.5毫米。

端午小长假，许多港人也会趁机北上。深圳气象台08时52分，将宝安区（福永、松岗、航城、新桥街道）和光明区（凤凰、玉塘、马田街道）的暴雨预警，由黄色升至橙色，预计未来1-2小时还将出现20-30毫米降水。

恩平有部份地区18日至今，录得逾530毫米雨量。小红书

恩平有部份地区18日至今，录得逾530毫米雨量。小红书



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气象台预计，20日，韶关、清远、肇庆北部市县多云到阴天，有（雷）阵雨，局部大雨，其余市县多云，有分散的（雷）阵雨。广东省大部最高气温介于32～35℃。

据气像水文监测，06月18日08时到06月19日08时，广东全省平均雨量43.7毫米，超过25毫米镇街占全省总镇街数的57.1%，有21个镇街录得超过250毫米的特大暴雨。

各市雨量最大的镇街有：江门恩平市大田镇530.5毫米、阳江阳春市河西街道316毫米、云浮新兴县里洞镇275.8毫米、珠海斗门区莲洲镇247.2毫米、揭阳普宁市梅林镇246.7毫米。