北京密云安老院32死︱洪水涌入太师屯镇 汛情监测不力17官遭问责

北京密云区2025年7月28日，发生大暴雨，洪水涌入太师屯镇养老照料中心，导致32人死亡。调查报告指，事故由于清水河流域持续遭遇强降雨，干支流洪峰迭加，引发超历史记录特大洪水，涌入养老照料中心造成32人死亡，包括密云区委原书记余卫国在内的17名官员，因防汛不力被问责。



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调查报告18日发布，内容指，事件虽由极端天气引发特大洪水涌入所致，但暴露了当地党政机关及多个部门在防汛、巡查及养老监管上面临多项严重疏失，余卫国、密云区委副书记、区政府党组书记、区长于海波被给予党内严重警告处分；密云区太师屯镇党委原书记陈杰被撤销党内职务和政务撤职。

此外，对太师屯镇养老照料中心撤销养老机构备案，对其经营主体密云区霞光社会工作事务所撤销民办非企业单位登记。

2025年7月23日至28日，北京持续暴雨，7月28日，密云区遭受洪水灾害，造成太师屯镇养老照料中心32人死亡。