湖南湘潭智能汽车工场 平均每55秒下线1辆车

内地汽车制造业智能化程度持续提升，其中湖南省湘潭市近年全力推进「智造莲城（湘潭）」建设，连续4年跻身全国先进制造业百强市。

6月16日至18日，参加「红色热土 青春湘潭」的媒体团，走访位于湘潭经开区的湖南吉利汽车部件有限公司。车间里，重型压机高速运转；焊装线上，巨型机械臂精准挥舞；总装工位前，一辆辆崭新的吉利星愿、缤越等车型缓缓驶下生产线。



整个工场由机械人「当家作主」，总装车间的智能物流机械人准确找到不同车型对应的零部件，有序地送达生产线，实现多款车型混合生产，平均每55秒下线1辆整车。

工场由机械人「当家作主」

物流仓库拣配区，操作人员收到系统里的订单后，将信息录入，小车随即接到指令出发，在货架上拣选订单物品并送往相应的工作人员处，通过智能物流系统让从前的「人找货」变为「货到人」。



「我们思考的，早已不是一年能产多少台车。」湖南吉利汽车部件有限公司相关负责人介绍，这里不仅有年产数十万辆整车的乘用车、商用车基地，更「藏」著一个涵盖新能源动力电池研发生产、全品类汽车零部件制造乃至汽车职业教育的战略性生态产业群。



在吉利湘潭基地旁，湘潭理工学院的智能机械人实验室内，学生们正围著一台智能机器人反复编程、调试。



「汽车产业竞争，归根结底是人才的竞争。」学院负责人介绍，该学院每年为吉利体系及湖南汽车产业链输送上千名现代化高素质技术技能人才，实现「入学即入职、毕业即就业」的无缝衔接，为企业解决「用工难」，也为城市发展储备「青年军」。