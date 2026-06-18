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毒尿片｜涉甲酰胺恐损BB生殖系统 碧芭宝贝、Babycare急下架

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更新时间：15:35 2026-06-18 HKT
发布时间：15:35 2026-06-18 HKT

内地爆出婴幼儿纸尿裤（纸尿片）安全风波。多名家长近日投诉，婴幼儿使用知名品牌的纸尿裤后，臀部反复出现红肿甚至皮肤破溃（红屁股），停用后症状即迅速好转。内媒《经济参考报》随后委托专业检测机构进行抽样检测，结果在「好奇」（Huggies）、「Babycare」及「碧芭宝贝」等多款热销产品中，验出具生殖毒性的化学物质「甲酰胺」。事件曝光后，涉事品牌回应各异，部分已紧急下架相关产品并启动自查。

毒素循皮肤入血

甲酰胺在常温下为无色透明液体，常被用作有机溶剂。公开资料显示，欧盟已将甲酰胺归类为「1B类生殖毒性物质」，内地《化妆品禁用原料目录》亦明令禁止添加。

内地多款纸尿裤被指侵害婴幼儿健康。 经济参考报
内地多款纸尿裤被指侵害婴幼儿健康。 经济参考报

专家指出，甲酰胺可透过皮肤吸收进入血液，长期低剂量接触具致畸风险。由于婴幼儿器官发育尚未健全，代谢毒物能力较弱，若长期接触贴身含毒纸尿裤，可能导致生殖系统损伤及慢性肝肾损伤。内地医学机构从医院选取上百份婴幼儿样本检测，亦证实多名婴幼儿的血液和尿液中验出甲酰胺。

然而，现行的《婴儿纸尿裤》国家标准中，并未对甲酰胺设置任何检测项目或限量要求，形成严重的监管漏洞。专家呼吁主管部门尽快修订国标，填补监管空白。

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内地多款纸尿裤被指侵害婴幼儿健康。 经济参考报
内地多款纸尿裤被指侵害婴幼儿健康。 经济参考报

三大品牌回应各异

风波爆发后，三大涉事品牌昨日（18日）分别作出回应：

碧芭宝贝表示已即时启动专项核查工作，虽对传媒的抽样来源及检测流程存疑，但已主动将涉事系列产品下架，并委托权威第三方开展全面覆检。

国产品牌Babycare发声明强调，在售纸尿裤严格遵循现行国家标准，从未收到抽检不合格的官方通知。公司称前期按欧盟要求进行检测，甲酰胺结果均为「未检出」，目前已委托多家第三方机构对全系列产品开展独立抽检，并已将涉事产品下架。

美国金佰利旗下的 好奇（Huggies） 则发表声明强硬反驳，称经权威第三方机构检测，旗下纸尿裤未验出甲酰胺成分，各项指标符合国标。公司正与相关检测机构核实检测方法。截至目前，「好奇小森林」系列在线上店舖仍正常售卖。

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