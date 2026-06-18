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毒尿片｜内媒检测多款知名品牌涉甲酰胺 恐损BB生殖系统

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更新时间：15:35 2026-06-18 HKT
发布时间：15:35 2026-06-18 HKT

内地爆出婴幼儿纸尿裤（纸尿片）安全风波。多名家长近日投诉，婴幼儿使用知名品牌的纸尿裤后，臀部反复出现红肿甚至皮肤破溃（红屁股），停用后症状即迅速好转。内媒《经济参考报》随后委托专业检测机构进行抽样检测，结果在「好奇」（Huggies）、「Babycare」及「碧芭宝贝」等多款热销产品中，验出具生殖毒性的化学物质「甲酰胺」。事件曝光后，涉事品牌回应各异，部分已启动自查。

毒素循皮肤入血

综合经济参考报等内媒报道，甲酰胺在常温下为无色透明液体，常被用作有机溶剂。公开资料显示，欧盟已将甲酰胺归类为「1B类生殖毒性物质」，内地《化妆品禁用原料目录》亦明令禁止添加。

内地多款纸尿裤被指侵害婴幼儿健康。 经济参考报
内地多款纸尿裤被指侵害婴幼儿健康。 经济参考报

专家指出，甲酰胺可透过皮肤吸收进入血液，长期低剂量接触具致畸风险。由于婴幼儿器官发育尚未健全，代谢毒物能力较弱，若长期接触贴身含毒纸尿裤，可能导致生殖系统损伤及慢性肝肾损伤。内地医学机构从医院选取上百份婴幼儿样本检测，亦证实多名婴幼儿的血液和尿液中验出甲酰胺。

然而，现行的《婴儿纸尿裤》国家标准中，并未对甲酰胺设置任何检测项目或限量要求，形成严重的监管漏洞。专家呼吁主管部门尽快修订国标，填补监管空白。

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内地多款纸尿裤被指侵害婴幼儿健康。 经济参考报
内地多款纸尿裤被指侵害婴幼儿健康。 经济参考报

三大品牌回应各异

风波爆发后，三大涉事品牌昨日（18日）分别作出回应：

碧芭宝贝表示所有婴幼儿纸尿裤均严格遵循国家母婴用品相关生产标准，出厂前经过多重合规检测，始终将宝宝肌肤安全放在首位。报道抽样检测样本来源、检测环境、检测流程尚未与我司完成核验，暂无法判定样本真实性与代表性，已主动联系涉事检测机构，同步申请第三方权威复检，完整复盘全链路生产、原料、仓储环节。将即刻对全部原材料、生产线开展全面筛查，杜绝风险隐患，并主动接受消费者与行业监督。

针对报道中提及的检测结果及方法，因国内尚无明确统一标准，我们已主动联系《经济参考报》，希望对方提供样品来源、检测方法及依据，以便进一步核实。同时，我司已委托多家第三方权威检测机构，对全系列纸尿裤开展独立抽检，并全程进行公证，检测过程及结果接受社会各界公开监督。

美国金佰利旗下的好奇（Huggies） 则发表声明强硬反驳，称经权威第三方机构检测，旗下纸尿裤未验出甲酰胺成分，各项指标符合国标。公司正与相关检测机构核实检测方法。截至目前，「好奇小森林」系列在线上店舖仍正常售卖。

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