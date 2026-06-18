港艇北上｜广东实施游艇自由行 免担保通关可自由航行大湾区九市

继「港车北上」后，被誉为「港艇北上」的《广东省粤港澳游艇自由行管理办法》于今日（18日）正式实行。这标志著港澳游艇即日起可在大湾区内地九个城市的水域内自由航行及停泊。首批20多艘港澳游艇已于今日顺利抵达广州、深圳、珠海及中山等指定口岸，成功完成首航。新政策实施免担保通关，免却以往高达数十万港元的按金，并容许驾驶员无需换领内地证书，大幅降低港人「开船北上」的门槛。

「两套牌」管理免原有登记 每次最长可留半年

根据广东省政府发布的《管理办法》，持有港澳有效牌照的游艇，可在不影响原有登记的情况下，向广东海事管理机构申请「内地临时船舶国籍证书」，实现便捷的「两套牌」管理。船主只需在进入内地水域前提交申请，最快4个工作日内便可获发证书，有效期最长为1年。

获证的港澳游艇可在广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九市水域自由航行、停泊及进行休闲活动。每次连续停留或每年累计停留时间最长不得超过180天。

被誉为「港艇北上」的《广东省粤港澳游艇自由行管理办法》于今日（18日）正式实行。 中新社

免除巨额担保 驾驶员无须换领内地证

新政策的核心突破在于大幅降低了经济与时间成本。国务院早前批准，对进境的港澳游艇实行免担保政策。过去港澳游艇北上需缴纳数十万港元的巨额海关按金，新措施彻底取消了这项负担。

此外，通关手续亦大幅简化。符合条件的游艇驾驶员及乘客可经边检快捷通道通关；游艇在内地九市之间移泊时，免予向边检机关申报，亦免办登轮及搭靠手续。更便利的是，港澳游艇驾驶人员只需完成线上学习并通过考核，取得《考核合格证明》即可在大湾区内地水域航行，无需专门换领内地的游艇驾驶证书。

港艇北上启航，免除数十万按金、两套牌可玩半年。

指定首批六个口岸

广东省首批指定六个游艇进出境口岸，包括广州南沙港区客运码头、深圳蛇口客运码头、深圳机场福永客运码头、珠海九洲港客运码头、珠海桂山客运码头及中山神湾盛世游艇会码头。

同时，当局划定了四片游艇休闲活动水域，包括珠海东澳岛和万山岛附近（约401平方公里）、珠海三门岛和隘洲岛附近（约113平方公里）、珠海二洲岛和细担岛附近（约75平方公里），以及深圳湾水域（约12平方公里）。

香港业界：具里程碑意义 正协调「北艇南下」

香港特区政府运输及物流局对新政表示热烈欢迎，并透露正积极与广东海事局协调，期望尽快推出内地游艇「北艇南下」来港的便利措施。

立法会议员朱立威形容，这是粤港澳游艇自由行推动多年来「最具里程碑意义的突破」，预计将激活珠江口上千亿元的游艇资产。经民联代表陆瀚民则指出，新政彻底打通了两地的游艇市场，香港应把握契机，发展成为亚洲游艇中心。主管部门同时重申，若有游艇利用自由行进行走私、偷渡或超期停留等违规行为，除依法处理外，将会被限制或不予受理新的自由行申请。