Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳暴雨｜红色预警生效全市停课 机场航班大规模延误

即时中国
更新时间：13:06 2026-06-18 HKT
发布时间：13:06 2026-06-18 HKT

广东省连日遭遇持续强降雨，深圳、珠海、中山等多个城市发布暴雨红色预警。深圳市气象台今日（18日）中午12时25分将分区暴雨橙色预警信号升级为红色，全市进入暴雨紧急防御状态，罗湖、福田、盐田、龙岗等区域累计雨量已达大暴雨级别。受天气影响，全市中小学及幼稚园停课，深圳宝安国际机场启动大面积航班延误应急处置预案黄色响应。

据深圳市气象台通报，过去3小时罗湖区、福田区、盐田区、龙岗区、坪山区、大鹏湾、龙华区（观湖、民治、龙华、观澜街道）及大鹏新区（葵涌街道）累计雨量已达大暴雨，预计未来1至2小时还将出现40至70毫米降水。气象部门于中午12时25分在上述区域发布暴雨红色预警信号。

深圳红色预警生效，全市停课。
深圳红色预警生效，全市停课。

与此同时，全市雷雨大风黄色预警信号亦于上午11时15分扩展至全市，预计1至2小时内阵风达8级或以上，并伴有强雷电。截至上午10时55分，广东全省共有19个市县发布暴雨红色预警，37个市县发布暴雨橙色预警。

根据深圳市政府相关规定及《深圳市台风暴雨高级别预警分时段学校防御指引》，暴雨红色预警生效期间，全市中小学、幼稚园及托育机构全日停课。

航空交通方面，强降雨对深圳宝安国际机场航班运行造成显著影响。截至上午11时，出港航班中延误一小时以上者超过20架次，机场已启动大面积航班延误应急处置预案黄色响应，加强现场保障力量。各航空公司将根据天气及后续运行态势，动态调整当日剩余航班计划。

高铁服务同受影响

铁路服务同样受天气影响。据悉，部分来往香港西九龙站及内地的高铁列车车次已被取消。旅客出行前应密切关注铁路部门发布的最新信息。

据广东省气象台预测，今日粤西至珠江口附近市县将持续有暴雨到大暴雨，局部地区可能出现特大暴雨。深圳市气象台预计，19日起降雨将有所减弱，多云间阴天，有（雷）阵雨；20日至22日以多云为主，间中有（雷）阵雨，天气趋于炎热。

当局呼吁市民远离低洼易涝等危险区域，注意防御暴雨可能引发的内涝、山洪、滑坡、泥石流等次生灾害。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
22小时前
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
楼市动向
7小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
23小时前
暴雨‧持续更新｜天文台改发黑色暴雨警告信号 强阵风继续吹袭香港
社会
27分钟前
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
影视圈
14小时前
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
足球世界
3小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2小时前
李嘉欣与汤镇业前妻跻身顶级名媛圈子 闪爆李国宝新抱生日会 上流贵妇圈位位身份显赫
李嘉欣与汤镇业前妻跻身顶级名媛圈子 闪爆李国宝新抱生日会 上流贵妇圈位位身份显赫
影视圈
4小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
21小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
2026-06-17 12:04 HKT