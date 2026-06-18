深圳暴雨｜红色预警生效全市停课多地水浸 机场航班大规模延误

广东省连日遭遇持续强降雨，深圳、珠海、中山等多个城市发布暴雨红色预警。深圳市气象台今日（18日）中午12时25分将分区暴雨橙色预警信号升级为红色，全市进入暴雨紧急防御状态，罗湖、福田、盐田、龙岗等区域累计雨量已达大暴雨级别。受天气影响，全市中小学及幼稚园停课，深圳宝安国际机场启动大面积航班延误应急处置预案黄色响应。

据深圳市气象台通报，过去3小时罗湖区、福田区、盐田区、龙岗区、坪山区、大鹏湾、龙华区（观湖、民治、龙华、观澜街道）及大鹏新区（葵涌街道）累计雨量已达大暴雨，预计未来1至2小时还将出现40至70毫米降水。气象部门于中午12时25分在上述区域发布暴雨红色预警信号。

与此同时，全市雷雨大风黄色预警信号亦于上午11时15分扩展至全市，预计1至2小时内阵风达8级或以上，并伴有强雷电。截至上午10时55分，广东全省共有19个市县发布暴雨红色预警，37个市县发布暴雨橙色预警。

根据深圳市政府相关规定及《深圳市台风暴雨高级别预警分时段学校防御指引》，暴雨红色预警生效期间，全市中小学、幼稚园及托育机构全日停课。

航空交通方面，强降雨对深圳宝安国际机场航班运行造成显著影响。截至上午11时，出港航班中延误一小时以上者超过20架次，机场已启动大面积航班延误应急处置预案黄色响应，加强现场保障力量。各航空公司将根据天气及后续运行态势，动态调整当日剩余航班计划。

高铁服务同受影响

铁路服务同样受天气影响。据悉，部分来往香港西九龙站及内地的高铁列车车次已被取消。旅客出行前应密切关注铁路部门发布的最新信息。

据广东省气象台预测，今日粤西至珠江口附近市县将持续有暴雨到大暴雨，局部地区可能出现特大暴雨。深圳市气象台预计，19日起降雨将有所减弱，多云间阴天，有（雷）阵雨；20日至22日以多云为主，间中有（雷）阵雨，天气趋于炎热。

当局呼吁市民远离低洼易涝等危险区域，注意防御暴雨可能引发的内涝、山洪、滑坡、泥石流等次生灾害。