Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南足浴店6死火灾｜祈福蜡烛惹祸易燃装修加剧火势 14名公职人员被问责

即时中国
更新时间：12:18 2026-06-18 HKT
发布时间：12:18 2026-06-18 HKT

河南省三门峡灵宝市一间名为「澜风」的足疗店（足浴店）于上月2日发生惨烈火警，酿成6人死亡，直接经济损失逾800万元人民币。河南省应急管理厅近日公布事故调查报告，证实惨剧是由于店内一层的祈福蜡烛未熄灭，引燃周边易燃装修材料所致。此外，官方披露6名死者当晚均曾饮酒，影响了逃生能力。目前，足疗店及物业公司共5人已被采取刑事强制措施，14名失职公职人员被严肃问责。

调查出炉

经河南省政府成立的提级事故调查组深入查明，火灾的直接起因是足疗店一层门厅祈福台上燃烧的蜡烛，不慎引燃了紧邻的塑料部件，火势其后迅速波及祈福台以及墙面和顶棚的装饰材料。

相关新闻：河南足浴店酿6死火灾 消防控制室被指无人值班值守

国家消防救援局进一步披露致命细节，指出涉事足疗店的墙面及吊顶大量违规采用了极易燃的聚氨酯材料进行装修，导致火势在极短时间内一发不可收拾。更为不幸的是，经调查确认，6名遇难者当晚全部曾饮酒，其中3人更处于醉酒状态。由于火警发生时反应能力大幅下降，他们无法及时逃生，最终因吸入大量有毒浓烟而不幸遇难。

消防控制室无人值守5人涉刑事犯罪

调查报告严厉批评足疗店经营方未能落实安全主体责任，存在多项严重违规问题，包括未按规定进行安全巡查、火警发生时消防控制室竟无人值守等，导致未能及早发现并扑救火情。

针对这宗惨剧，澜风足疗店及锦祥盛物业公司共5名相关责任人员，因涉嫌刑事犯罪已被司法机关依法采取强制措施；有关部门亦对涉事企业的违法违规问题作出行政处罚。此外，针对监管履职不到位的问题，纪检监察机关已对属地党委政府、有关部门及单位的14名公职人员进行严肃问责。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
22小时前
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
楼市动向
7小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
23小时前
暴雨‧持续更新｜天文台改发黑色暴雨警告信号 强阵风继续吹袭香港
社会
27分钟前
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
影视圈
14小时前
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
足球世界
3小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2小时前
李嘉欣与汤镇业前妻跻身顶级名媛圈子 闪爆李国宝新抱生日会 上流贵妇圈位位身份显赫
李嘉欣与汤镇业前妻跻身顶级名媛圈子 闪爆李国宝新抱生日会 上流贵妇圈位位身份显赫
影视圈
4小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
21小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
2026-06-17 12:04 HKT