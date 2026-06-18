河南足浴店6死火灾｜祈福蜡烛惹祸易燃装修加剧火势 14名公职人员被问责

河南省三门峡灵宝市一间名为「澜风」的足疗店（足浴店）于上月2日发生惨烈火警，酿成6人死亡，直接经济损失逾800万元人民币。河南省应急管理厅近日公布事故调查报告，证实惨剧是由于店内一层的祈福蜡烛未熄灭，引燃周边易燃装修材料所致。此外，官方披露6名死者当晚均曾饮酒，影响了逃生能力。目前，足疗店及物业公司共5人已被采取刑事强制措施，14名失职公职人员被严肃问责。

调查出炉

经河南省政府成立的提级事故调查组深入查明，火灾的直接起因是足疗店一层门厅祈福台上燃烧的蜡烛，不慎引燃了紧邻的塑料部件，火势其后迅速波及祈福台以及墙面和顶棚的装饰材料。

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国家消防救援局进一步披露致命细节，指出涉事足疗店的墙面及吊顶大量违规采用了极易燃的聚氨酯材料进行装修，导致火势在极短时间内一发不可收拾。更为不幸的是，经调查确认，6名遇难者当晚全部曾饮酒，其中3人更处于醉酒状态。由于火警发生时反应能力大幅下降，他们无法及时逃生，最终因吸入大量有毒浓烟而不幸遇难。

消防控制室无人值守5人涉刑事犯罪

调查报告严厉批评足疗店经营方未能落实安全主体责任，存在多项严重违规问题，包括未按规定进行安全巡查、火警发生时消防控制室竟无人值守等，导致未能及早发现并扑救火情。

针对这宗惨剧，澜风足疗店及锦祥盛物业公司共5名相关责任人员，因涉嫌刑事犯罪已被司法机关依法采取强制措施；有关部门亦对涉事企业的违法违规问题作出行政处罚。此外，针对监管履职不到位的问题，纪检监察机关已对属地党委政府、有关部门及单位的14名公职人员进行严肃问责。