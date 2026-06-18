英国驻华大使魏磊走访红色圣地延安 参观梁家河

中国共产党成立105周年（7月1日）前夕，英国驻华大使、前港督卫奕信之子魏磊（Peter Wilson），6月17日在中共中央对外联络部副部长陆慷陪同下，前往中共革命圣地陕西延安，到访杨家岭革命旧址、延安革命纪念馆，以及中共总书记习近平青年时代「下乡」的梁家河村。据称，这是中共二十大以来首位到访梁家河的西方国家驻华大使。

魏磊和其父都是「中国通」，根据官方发布的视频，魏磊参访期间用流利的普通话交谈。他在当地买特产、进窰洞，饶有兴致地品尝当地苹果、枣芽茶等农产品。他表示，英国驻华使馆愿继续推动两国之间交流对话、增进相互了解与友谊，促进英国与陕西的务实合作，特别是与延安梁家河在农业等领域合作。魏磊还与陆慷在杨家岭毛泽东旧居前合影，并在中国延安干部学院座谈交流。

据中联部网站报道，魏磊感谢中联部协助安排此次参访，表示发展英中长期稳定的全面战略伙伴关系，需要双方深化相互了解和认知、增进互信。通过此次参访，深入了解了延安时期中国共产党的奋斗历史，近距离了解了中国领导人的基层成长经历，增进了对于中国过去、现在和未来发展的认识，也深刻感受到英中两国在二战期间的相互支持。

陆慷表示，梁家河是习近平总书记曾经工作生活过的地方，是中国脱贫攻坚的缩影，也是中国共产党人拼搏奋进的写照。相信通过此次参访，有助于英方更好理解中国共产党坚持解放思想实事求是、坚持全心全意为人民服务、坚持自力更生艰苦奋斗、坚持树立和践行正确政绩观的来时路，增进对中国和中国共产党全面、客观、准确的认知，有助于推动发展中英长期稳定的全面战略伙伴关系。