中国发表全球治理白皮书 今秋雄安首办论坛

国务院新闻办公室昨日发布关于全球治理的白皮书，表明反对「一国独霸」「几方共治」，认为现行全球治理体系虽不完美，但不必推倒重来。外长王毅表示，面对层出不穷的全球挑战，当务之急就是要履行联合国宪章义务，奉行主权平等，遵守国际法治，反对强权霸凌。他公布，今秋将举办首届「雄安全球治理论坛」，邀请全球各界人士共商改革完善全球治理的大计。

名为《构建更加公正合理的全球治理体系：中国的理念、倡议与行动》白皮书共2万多字，强调各国要本着相互尊重的态度平等协商，妥善管控矛盾分歧，「大国应该有大国的样子，做讲平等、讲诚信、讲合作的表率，而不能从所谓『实力地位』出发，推行霸权霸道霸凌」。要旗帜鲜明反对一切形式的单边主义，反对「一国独霸」、「几方共治」、集团政治。

反对「一国独霸」「几方共治」

白皮书提到，没有哪个国家能置身全球治理体系之外实现发展，也没有哪个国家能脱离国际合作而赢得未来。各国都是国际法治的利益攸关方，如果没有了国际法治，昨天还在餐桌边，明天就有可能在菜单上。

白皮书指出，无论是「霸权稳定论」「西方中心论」，还是「新自由主义」「民主和平论」，给世界带来的都是不团结、不公平，在许多地区留下动荡混乱。中国坚定站在历史正确一边，致力于推动国际关系民主化，让发展中国家真正做自己命运的主宰。

王毅在发布会上指出，「丛林法则」之所以卷土重来，不是由于联合国宪章过时，而恰恰是宪章没有得到有效遵守。「作为第一个在联合国宪章上签字的国家，中国责无旁贷，愿意通过全球治理倡议维护联合国的权威，同各国一道重振联合国，壮大联合国。」

王毅：重振联合国壮大联合国

王毅宣布，今年秋天，中国将在河北雄安新区举办首届「雄安全球治理论坛」，邀请全球各界人士共商改革完善全球治理的大计，为构建更加公正合理的全球治理体系，来凝聚更广泛的国际共识。王毅又提及中东和乌克兰地区冲突，呼吁各方落实停火止战。