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福田口岸︱网红水疗店女客踩钉见血 商家赔¥300要先删负评

即时中国
更新时间：06:50 2026-06-18 HKT
发布时间：06:50 2026-06-18 HKT

深圳福田口岸附近的网红水会「汤崎·汤泉生活」，有女客踩中铁钉导至脚底受伤流血。商家要求伤者先删去差评，才愿意赔偿¥300。双方僵持不下，直至媒体介入，店方才肯就范赔偿。

赤脚出盐蒸房中招

奥一新闻报道，深圳居民陈女士（化姓），5月23日到福田口岸的「汤崎·汤泉生活」消闲，但依规定赤脚入盐蒸房。

陈女士焗汗完毕后，准备穿回鞋子离开，期间赤裸的左脚踩中垫子上的一口铁钉，脚底被刺伤流血。

陈女士即时将钉子从脚底拔出，职员亦迅速取碘酒为她消毒。陈女士前往中山大学附属医院检查，并注射了破伤风疫苗。

事后，陈女士向店方协商，要求赔偿医药、交通、误工等费用，但店方只肯赔¥300，且态度强硬要求陈女士要先删去差评和撤去投诉，才会付款。

陈女士不满店方要她先满足要求，才承担赔偿责任，双方谈判一直陷入僵局。最后在内地媒体介入后，店方在1小时内给了陈女士赔付¥276医药及交通费，另将¥300现金券折现补偿。

 

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