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人血烧卖│杭州外卖现大量血迹 食客「急啪」传染病预防药

即时中国
更新时间：18:26 2026-06-17 HKT
发布时间：18:26 2026-06-17 HKT

点个外卖竟然附送人血？浙江杭州近日发生令人毛骨悚然的一幕，一网友发帖称，其通过外卖平台订购一家小吃店的早餐，食用过程中发现烧卖底部有大量血迹，随后报警，立即服用传染病阻断药。当地市场监管部门证实，血迹来自该小吃店一名店员。

店员手部受伤导致

该网友称，6月13日，其花费22.8元人民币点了一份外卖，吃了几个烧卖后发现，剩余烧卖底部有大量血迹。找到商家客服对质后，客服承认是自己的血液，但拒绝进行传染病检查。该网友随后报警，前往医院检查身体，服用了传染病阻断药。

内地极目新闻引述当地市场监管部门工作人员回应称，6月15日，确实有消费者反映，在小吃店购买的外卖中吃出了血液。据工作人员到门店现场调查，是门店店员的手被划伤后，有血滴入了餐食内，店员没注意到。

市监部门已联系当事顾客，该店员的检测报告和健康证均已提供给顾客，双方已达成和解。

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