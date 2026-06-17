中日关系︱国产邮轮爱达·魔都号 12月重启赴日本航线

日本首相高市早苗去年的「台湾有事论」，导致中日关系急剧恶化，中国游客大量停止赴日，大量往返日本的飞机航班要取消，邮轮航线也要更改到南韩。据爱达邮轮官网资讯，国产大邮轮爱达·魔都号，12月多个由上海出发的航次，会由目前停靠南韩济州、釜山，改为到日本的八重山诸岛和那霸。

中日关系紧张下，魔都号即把航线更改，避开靠泊日本，改赴南韩的济州、釜山等。据行业微信公众号「邮轮News」17日发文称：「距离邮轮公司们将航线更改为韩国已经过去了半年。在半年的时间里，客人客人不满意（不好玩，不乐意去），邮轮邮轮赚不到钱（哪怕价格卷死了，上座率依旧是断崖式下跌）。邮轮公司们能忍这么久也是真的不容易。」

高市早苗去年11月发表「台湾有事论」，北京从经贸、军事及人文交流等领域反制，要求高市撤回相关言论。

爱达邮轮去年11月更改今年第一季航线计划，旗下爱达·魔都号与「艺术之船」爱达·地中海号，聚焦韩国及东南亚热门目的地，航线计划中没有日本。