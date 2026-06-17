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天津两子父扮细偷食 女大生受骗后坠亡渣男要赔¥37万即变「老赖」

即时中国
更新时间：17:33 2026-06-17 HKT
发布时间：17:33 2026-06-17 HKT

河北有20岁女大学生，在天津做暑期工时，遭一名35岁扮27岁育有两儿的人夫欺骗感情，女大生知道真相后与渣男争执，期间坠楼身亡。法院判出轨人夫要赔偿逾37万人民币，渣男即转移资产逃避赔偿。

死者至今未落葬

「热度新闻」报道，河北20岁女大学生王某，因到天津做暑期工，认识当时35岁已婚及育有两子的孙某，但对方当时讹称只有27岁，并隐瞒婚姻状况。

王某不知情下与孙某成为情侣，之后发现自己无意中成为第三者，提出分手后遭孙某纠缠。

2025年6月10日，王某与孙某争执，王某危坐窗边，结果却由8楼跌落街身亡。

王某母亲秦女士指，法院就事件判孙某要承担30%责任，要孙某赔偿逾37万元。

孙某为逃避责任，将资产全部转移，令秦女士至今未获赔偿。

秦女士希望法院能加大执行力度，让孙某尽快赔付，让女儿得以入土为安。

 

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