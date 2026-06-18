湖南湘潭博物馆翻新迎客 齐白石原作首返湘展出

湖南湘潭拥有逾2000年历史，一直是湖湘文化重镇。为迎接第六届湖南旅游发展大会，湘潭市博物馆进行了全面升级改造，其中《从隐山到韶山》《湘潭故事》两大主展厅已完成焕新，对外开放迎客。

6月17日，参与「红色热土 青春湘潭」的媒体团，探访完成升级改造的湘潭市博物馆。博物馆二楼新设专题展厅《从隐山到韶山》，聚焦湖南红色文化，展览分为5个时序篇章，梳理从远古文明、宋元湖湘学派奠基、明清湖湘思想迭代，到甲午战后经世致用思潮落地，最终延伸至韶山红色革命兴起的完整脉络。展厅配套多媒体互动设备，另有齐白石艺术主题展示区，成为游客打卡热点。

开放式齐白石艺术中心，让艺术走出封闭展厅。《潇湘晨报》

展厅收藏800多件文物

一楼《湘潭故事》展厅收录青铜器、古文献等800多件文物，部分文物首次公开展出。展厅通过裸眼3D幕景、古街巷与书院场景复原、触屏互动等数字手段，还原古代湘潭「金湘潭」「小南京」的商贸盛况。

湘潭是国画大师齐白石（1864年-1957年）的家乡，他是上世纪中国画革新的核心人物，坐拥诗、书、画、印四绝。他的艺术独树一帜，融合质朴乡土意趣与传统文人清雅风骨，秉持「妙在似与不似之间」的创作理念，让国画跳出小众圈层，真正实现雅俗共赏。

坐落于故里的齐白石纪念馆藏有1397件藏品，覆盖绘画、木雕、印章、诗稿等多个门类，完整还原了齐白石的艺术生涯。

40件齐白石原作亮相

为配合第七届湖南（湘潭）齐白石国际文化艺术节，当地完成齐白石纪念馆、市群众艺术馆、白石公园「两馆一园」联通，同步升级馆内展览、周边景观，打造开放式齐白石艺术中心，让艺术走出封闭展厅，散布在公园步道、林荫转角。

本次艺术节集结162件近现代书画精品展出，其中40件齐白石原作重磅亮相。其早年山水名作《石门二十四景》首次回归湖南展出。