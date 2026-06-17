全国铁路︱7月1日起实施新运行图 大湾区繁忙时段增班次

中国铁路7月1日零时起，会实行新的列车运行图，客运列车会增加106列，货运列车增加111列。新运行图通过调配路线、增加列车等方法，提升运输效率，当中，粤港澳大湾区部份高铁会在早晚繁忙时段加开列车。

广佛增35列动车加速同城化

全国铁路运动图7月1日起实施，即日起陆续发售车票，京津冀、长三角、粤港澳大湾区部份高铁，会在早晚繁忙时段，增加动车组列车。

全国铁路7月1日起实施新运行图。新华社

全国铁路7月1日起实施新运行图。新华社



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在佛山站投用后，安排京广高铁、广深铁路35列动车组列车由广州枢纽延长至佛山站始发终到，进一步促进广佛同城化发展。

据国铁集团运输部指，此次调图，将利用即将开通的武汉至西安高铁西安东至十堰东段，改善中西部地区列车运行图，安排开行西安东（西安北）至南阳东、汉口、重庆北等方向动车组列车58列，进一步密切西北地区与华中、华南、西南地区的联系，缩短时空距离，西安东至汉口、广州南最短旅行时间分别为2小时41分钟、6小时53分钟，较现图西安北经徐兰、京广高铁至武汉、广州南分别压缩1小时1分钟、15分钟。