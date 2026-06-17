中山屋苑大堂石枱砸死3岁男童 业主早有投诉物管疑失职

屋苑大堂的装饰摆设竟沦为夺命陷阱！广东中山市横栏镇「富逸骏园」屋苑日前发生一宗惨痛意外，一名3岁男童在大堂玩耍时，被一张突然倒塌的沉重大理石桌砸中头部，送院抢救后不治。男童母亲悲痛控诉，涉事石桌根本没有固定且无任何安全提示，更令人愤怒的是，早有业主向物业管理公司（物管）投诉石桌摇晃不稳，却一直未获正视，最终酿成无法挽回的悲剧。

仅3分钟爷爷百米外惊闻噩耗

综合内媒报道，事发于6月12日傍晚。当时男童的爷爷带着一对孙儿在屋苑内玩耍，5岁的哥哥在室外玩滑梯，3岁的弟弟则与另外两名同龄幼童跑进大堂。爷爷当时站在门口，距离孙儿不到100米，但视线主要落在大孙身上。

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令人始料不及的是，男童进入大堂不到3分钟，突然传来一声巨响。另外两名幼童慌忙跑出呼喊爷爷求救。男童母亲陈女士接获邻居通知赶到现场时，赫然发现3岁的幼子后脑被倒塌的大理石桌砸中，倒卧在血泊中。陈女士泣诉：「送医途中我摸了摸他的鼻息，已经没有呼吸了，孩子当场就没气了。」

物管事后急撤石桌疑毁证

陈女士质疑，大堂正中央的大理石桌不仅没有固定在地面，桌上还摆放了重物，周边亦无任何安全提示，本身就是极大的安全隐患。她展示业主群组的聊天纪录指出，早有其他业主曾向物管投诉，指等电梯时放东西在桌上，发现桌子摇摇晃晃随时会掉落，但物管对此一直置若罔闻。

更令家属寒心的是，事发后大堂的闭路电视竟「恰巧」存在盲区，未能拍到事发经过；当家属报警后返回现场，更发现地面血迹已被火速清理干净。事发数小时内，物管更将屋苑内所有单元楼的同类石桌全部撤走。

律师指物管难辞其咎

涉事物业公司「康居物业」回应传媒时仅称警方已介入，不便多作回应。中山市公安局及横栏镇相关部门均表示，事件正在调查跟进中。

有内地律师指出，3岁孩童的力量根本不足以推倒一张正常固定的大理石桌，事故的发生足以证明安放不稳或维护缺位。男童在大堂玩耍属合理使用公共空间，物管作为管理人难辞其咎，除了须承担全额的民事赔偿责任外，相关责任人员甚至可能涉嫌「过失致人死亡罪」的刑事责任。