东莞暴雨｜两扬子鳄出逃凤岗街头 一条落网一条仍在逃｜有片

广东东莞近日正值「龙舟水」降雨集中期。在经历连场大暴雨后，东莞市凤岗镇的街头日前竟接连出现两只鳄鱼，令附近居民大惊。幸而，机警的街坊临危不乱，合力利用塑胶周转筐（胶箩）成功制服其中一条，并由赶至的消防员带走。然而，另一条鳄鱼在逃去后至今仍不知所终，消防及有关部门正展开拉网式搜捕，事件中暂无人员受伤报告。

疑农庄水浸「扬子鳄」出逃

据东莞消防救援部门通报，事发于昨日（6月16日），东莞凤岗镇凤翔路附近有鳄鱼在积水的街头出没。从网上流传的影片可见，当时一条约一米长的鳄鱼正在路边爬行，附近的街坊见状未有慌乱，数名男子合力利用一个塑胶周转筐压住鳄鱼的头部，令其无法动弹，随后用绳索将其捆绑控制。消防员接报到场后，顺利将这条鳄鱼抬上车带走处理。

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然而，一波未平一波又起。当晚，消防部门再度接获市民报告，指永盛埔东升路往砚田方向的草丛中，发现了第二条鳄鱼的踪影。消防随即派员带备装备赶赴现场搜救，惟经过多番搜寻，至今仍未发现其踪影，目前搜捕行动仍在持续进行中。

东莞市消防救援支队凤岗大队今日（17日）表示，经初步确认，涉事的两条鳄鱼均为中国特有的国家一级保护动物「扬子鳄」。消防推测，由于近日连场暴雨导致内涝，附近农庄的养殖区域被积水淹没，两条鳄鱼因而趁机「越狱」游到街头。

根据广东省相关农业及野生动物保护条例，人工繁育鳄鱼有着严格的防逃逸规定。养殖场必须建设在远离居民区至少3公里的地方，且周边必须设置高度不低于2米的防逃逸坚固围墙及全天候监控设备。当局正调查涉事农庄是否存在监管漏洞及违规养殖问题，并呼吁凤岗镇居民在暴雨期间出入要加倍小心，若发现鳄鱼踪影，应立即报警求助，切勿自行捕捉时切勿激怒牠。